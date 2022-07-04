Jo Malone London以別具特色且高質感的香氛系列為消費者帶來獨一無二的生活美學。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London 以英倫居家香氛系列、身體香氛與香水為靈感，打造繽紛有趣且充滿想像的玩味新生活概念。（Jo Malone London提供）

World of Jo Malone London 玩味新生活帶來美好趣味的居家生活美學。（Jo Malone London提供）

全新月光舒眠系列 擁抱寧靜，享受Me Time的美好時光。（Jo Malone London提供）

英倫香氛品牌 Jo Malone London 始終以別具特色且高質感的香氛系列為消費者帶來生活美學，仲夏之際，品牌以英倫居家香氛系列、身體香氛與香水為靈感，透過繽紛有趣且 充滿想像的玩味新生活概念。

除了最具識別度的英倫居家和身體系列明星香氛 外，Jo Malone London 更特別獻上全新的月光舒眠系列，以滿足現代人對於生活品味及質感的追求，以獨特的英式生活美學體驗，讓每個居家儀式都可以透過感官和細節中獲得趣味與療癒。

World of Jo Malone London 玩味新生活除了帶來美好趣味的居家生活美學外，更領先業界，推 出讓許多香氛迷期盼已久的全新「月光舒眠系列」(The Night Collection)，該系列靈感源於白天 到夜晚的過渡時間，全球香氛總監 Celine Roux 認為這是一段可以讓身心靈完整沈澱並啟發許多 靈感的精華時刻。全新月光舒眠系列共推出薰衣草與月光花， 及洋甘菊兩款紓壓療癒的香味，系列商品包含枕頭噴霧、居家香氛工藝蠟燭、擴香和一款香水， 無論獨自享受或透過贈禮與家人或朋友分享，都可以擁抱屬於自己的寧靜美好時光。