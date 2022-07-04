Jo Malone London以別具特色且高質感的香氛系列為消費者帶來獨一無二的生活美學。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London以別具特色且高質感的香氛系列為消費者帶來獨一無二的生活美學。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London 以英倫居家香氛系列、身體香氛與香水為靈感，打造繽紛有趣且充滿想像的玩味新生活概念。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London 以英倫居家香氛系列、身體香氛與香水為靈感，打造繽紛有趣且充滿想像的玩味新生活概念。（Jo Malone London提供）
World of Jo Malone London 玩味新生活帶來美好趣味的居家生活美學。（Jo Malone London提供）
World of Jo Malone London 玩味新生活帶來美好趣味的居家生活美學。（Jo Malone London提供）
全新月光舒眠系列 擁抱寧靜，享受Me Time的美好時光。（Jo Malone London提供）
全新月光舒眠系列 擁抱寧靜，享受Me Time的美好時光。（Jo Malone London提供）

英倫香氛品牌 Jo Malone London 始終以別具特色且高質感的香氛系列為消費者帶來生活美學，仲夏之際，品牌以英倫居家香氛系列、身體香氛與香水為靈感，透過繽紛有趣且 充滿想像的玩味新生活概念。

除了最具識別度的英倫居家和身體系列明星香氛 外，Jo Malone London 更特別獻上全新的月光舒眠系列，以滿足現代人對於生活品味及質感的追求，以獨特的英式生活美學體驗，讓每個居家儀式都可以透過感官和細節中獲得趣味與療癒。

World of Jo Malone London 玩味新生活除了帶來美好趣味的居家生活美學外，更領先業界，推 出讓許多香氛迷期盼已久的全新「月光舒眠系列」(The Night Collection)，該系列靈感源於白天 到夜晚的過渡時間，全球香氛總監 Celine Roux 認為這是一段可以讓身心靈完整沈澱並啟發許多 靈感的精華時刻。全新月光舒眠系列共推出薰衣草與月光花， 及洋甘菊兩款紓壓療癒的香味，系列商品包含枕頭噴霧、居家香氛工藝蠟燭、擴香和一款香水， 無論獨自享受或透過贈禮與家人或朋友分享，都可以擁抱屬於自己的寧靜美好時光。

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