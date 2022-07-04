立委蔡適應多日不見蹤影，原住民議員參選人王尚潔懸賞100份山豬肉，請市民一起尋人。（摘自王尚潔臉書／陳彩玲基隆傳真）

基隆護海公投第一階段連署完成，國民黨基隆市長參選人謝國樑炮轟，對手蔡適應身為立委，卻默不吭聲感到遺憾。另原住民議員參選人王尚潔提及，蔡疑似和立院出訪考察，但同行立委的臉書都沒有合影，揚言要懸賞100份山豬肉，請市民一起尋人。

基隆外木山協和電廠，興建第四天然氣接收站，議員王醒之領銜提出「基隆護海公投」，目前已完成第一階段連署送入市府。謝國樑表示，希望市府不要阻擋民意，儘速通過，讓第二階段連署順利進行，但看到基隆現任唯一立委蔡適應，完全默不作聲，無視基隆市民權益，實在令人感到遺憾；王尚潔也喊話不該躲起來閉不出聲。

王尚潔提及，之前有聽到身邊很多市民討論，最近在地方很少看到蔡適應，自己跑行程時，也沒有遇到，只見其助理在場。她說，後來有人提到蔡疑似和立院出訪考察，新聞報導也確實有提到，但若是隨團出訪，在同團的其他立委臉書上，都沒有看見他的身影，而其臉書貼文的照片也像是先前拍攝，並非當日行程。

她認為，蔡適應身為基隆市唯一立法委員，也是市長參選人，要以立委身分出訪國外、爭取更多能見度，令人期待，但現在是立法院休會期間，如果蔡能以更加公開透明方式，告訴市民出訪過程與成果，反而更好，否則，可能會讓大家好奇，是否沒跟著出訪？又為何最近在基隆各大活動中不見身影。

國民黨基隆市長參選人謝國樑也說，蔡適應人在何處只有他自己才知道，無論是公務或私人行程都很好，但若市民朋友關心，能說清楚更好。

對此，蔡適應服務處主任林明智回應，蔡適應接受歐洲當地友人邀請，全程自費，安排私人參訪行程，將於7月6日返抵國門；在歐期間定期線上與助理開會、服務處選民服務及庶務工作如常，近期除協助近百間店家向經濟部申請餐飲行銷補助外，後續將提供交通部觀光局國旅補助諮詢服務。