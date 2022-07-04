水退後，路側堆積細砂，揚起造成空汙，立委楊瓊瓔前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區新庄里位於大肚台地與大甲溪之間，近年水患嚴重，雨水夾帶紅土往低處宣洩，和睦路、新興路水漫路面慘變「紅河」，水退後，路側堆積細砂，揚起造成空汙。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍奔走多年，終於獲市府支持6000萬元分區治水預算，和睦路側溝改善最快10月動工。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍4日上午邀集台中市水利局副局長韓乃斌、建設局養護工程處副總工程師林俊男、神岡區長劉汶軒、新庄里長翁登貴，於神岡區新興公園舉辦和睦路、新興路排水改善方案說明會，分別由建設局及水利局負責分區治水。

水利局副局長韓乃斌說明，本案集水區範圍規劃溪頭路、和睦路及新興路整體淹水改善方案，規劃於該集水區上游新興路施作截流工程，以新興路集水區截流減緩和睦路淹水達整體改善效益，新興路截流工程由水利局辦理。

韓乃斌表示，將在新興路路面下新建箱涵排水道，總長約751公尺，寬高1.2至1.5公尺，以加大通洪斷面。另新設消能沉沙池，可定期清理淤積泥砂，避免排水渠道堵塞。新興路案總經費約3000萬元，將進行規劃設計，最快年底前發包。

至於和睦路部分，建設局養護工程處副總工程師林俊男表示，和睦路側溝A1、A2約400公尺側溝，經費700萬元，目前經費已到位，預定10月進場施工。後續A3、A4路段約800公尺，將持續籌措2000多萬元經費，加速辦理。

市議員羅永珍表示，新庄里居民淹水淹到怕，看到天色變暗就開始擔心，和睦路、新興路排水改善工程總經費高達6000萬元，感謝市長盧秀燕支持，立委楊瓊瓔協助爭取，否則神岡區公所3年預算無法負擔。

和睦路、新興路排水改善面積約60公頃，新庄里長翁登貴說，淹水第一個被罵的都是里長，相關單位會勘多次，但是都卡在經費太過龐大，現在總算獲得市長支持，希望趕快施工、完工，讓當地約50家中小型工廠、200戶居民免受淹水之苦。

楊瓊瓔表示，5月27日豪大雨造成淹水，盧市長隨即指示相關單位規劃治水方案，她肯定建設局及水利局分區治水。楊瓊瓔也說，氣候變遷造成台灣夏季急驟雨頻繁，暴雨只要下10分鐘，來不及宣洩就會積淹水，但是雨停10分鐘，水就退了，表示側溝、排水系統通暢，但是斷面不足，所以要加深加寬。