為深耕產官學合作，促進電動車教學研究及教育訓練，裕隆日產汽車暨經銷公司聯合捐贈8輛NISSAN LEAF電動車，並舉辦「裕隆日產暨經銷公司聯合捐贈NISSAN LEAF電動車輛儀式」，為國內企業首次捐贈進口電動汽車予多家教學單位，捐贈對象為長期與NISSAN產官學合作、規劃開設電動車相關課程之技職學校及職訓單位。

裕隆日產副總經理鐘文川表示，配合捐贈學校及教學單位的研究需求，將NISSAN LEAF示範運行電動車資源再利用，以促進電動車教學研究及教育訓練，是極具意義的事。日產汽車多年來持續研發各種節能車輛，鑒於全球淨零排放浪潮，節能車輛的用車時代將越趨普及，裕隆日產今下半年將導入長程版LEAF電動車及日產最新開發的e-POWER節能車輛，未來除了爭取更多油電及純電車型，亦會持續透過產官學合作交流等方式，培育更多專業汽車人才，為臺灣汽車產業及環境保護盡一份心力。

因應2050淨零排放目標，未來電動車修護相關技能需求也將日趨提高，裕隆日產及教育部動力機械群科中心學校簽署合作意向書，未來共同以提升電動車維修技術之教師專業能力、學生就業競爭力為目標，進而達到建構節能減碳意識與推廣的理想，培育汽車產業人才。同時裕隆日產也將於2022年下半年推出長程版LEAF電動車，電池容量大幅擴充50％，滿足零排放電動車市場需求。

為深耕產官學合作，促進電動車教學研究及教育訓練，裕隆日產汽車暨經銷公司於7月1日聯合捐贈8輛NISSAN LEAF電動車，並舉辦「裕隆日產暨經銷公司聯合捐贈NISSAN LEAF電動車輛儀式」，為國內企業首次捐贈進口電動汽車予多家教學單位，捐贈對象為長期與NISSAN產官學合作、規劃開設電動車相關課程之技職學校及職訓單位，包含新北高工、光復中學、慈幼工商、高雄高工、教育部動力機械群科中心、修平科技大學、建國科技大學及勞動部勞動力發展署中彰投分署。

裕隆日產鐘文川副總經理及教育部動力機械群科中心學校彰師附工石文傑校長，代表簽署合作意向書，未來共同以提升電動車維修技術之教師專業能力、學生就業競爭力為目標，進而達到建構節能減碳意識與推廣的理想，培育汽車產業人才。教育部為感謝裕隆日產支持台灣技職教育並捐贈NISSAN LEAF電動車輛，教育部廖興國主任秘書特別蒞臨捐贈儀式，代表致贈感謝狀。

裕隆日產及經銷公司長期致力培育優秀汽車專業人才，自2012年起陸續與教學單位透過研討會、實務教學、實習等產官學交流方式，讓莘莘學子在就學階段能接觸到汽車產業的實務與新知。為因應2050淨零排放目標，未來電動車修護相關技能需求也將日趨提高，本次裕隆日產與經銷公司聯合捐贈NISSAN LEAF為示範運行電動車，期望能藉此協助長期與NISSAN產官學合作的教學單位，發展電動車知識及技術訓練課程，使其透過實車教學，培育更多具備電動車輛維修知識的專業人才，每年也將協助約50名學生進行實務實習及媒合入職。