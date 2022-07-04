嘉義市大業國中將轉型為實驗學校，今年暑期預先培訓師資。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠（左四）、嘉義大學前校長艾群（左三）去年為「嘉義市實驗教育課程發展中心」揭牌。（廖素慧攝）

少子化衝擊，嘉義市大業國中將轉型為實驗學校，向教育部申請自112學年度（明年9月）招生，限定招生名額80人，有幼兒、小4學生家長已開始超前部署，學校也於暑期預先培訓師資，將參訪南科實驗中學、西門國小2校的運作現況。

市府教育處長林立生表示，教育處輔導大業國中將於112學年度轉型為實驗學校，去年在大業國中掛牌成立「實驗教育課程發展中心」，由嘉義大學協助師資培育、課程發展等，今年再委託嘉義大學實驗教育研究中心規畫暑期師資培訓，有38位大業國中老師及2位嘉義縣老師共40人受訓。

林立生指出，大業國中轉型後將會是全市第一所實驗學校，招生人數有總量管制，未來還規畫發展為實驗中學。

大業國中校長陳明君說，已辦過1次家長說明會，回響熱烈，約6成家長認為既然辦了實驗學校，應繼續辦高中部，讓國中3年的實驗課程能與高中課程無縫接軌，因而會規畫爭取於115學年度開辦高中部課程。

陳明君說，將7月送112學年度辦理實驗學校計畫給嘉義市實驗教育審議會審議，今年底前再送至教育部國教署審議，明年初辦理招生說明會，112學年度國一新生將是全新課程，更注重學生的自主學習量能，若登記超額，依戶籍先後順序、營隊表現等作為抽籤的基準。

陳明君說，明年9月國一新生招收4班共80個名額，此次為期9天的暑期師資培訓是為明年招生預先做好準備，將參訪南科實驗中學、西門國小的雙語教學，政大副教授鄭同僚十分肯定此次師培的前瞻性及創新作法。