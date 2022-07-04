每年農曆6月6日是天貺節，相傳是玉皇大帝開天門出巡人間的日子，新北市各大廟宇法會近期紛紛舉辦法會，吸引千人報名參與。（蔡雯如攝）

每年農曆6月6日是天貺節，相傳是玉皇大帝開天門出巡人間的日子，許多民眾遭逢疫情生計、健康受影響，紛紛前往法會消災補運，其中樹林濟安宮法會就吸引5000人報名，相當熱門。新北市民政局表示，中和廣濟宮、樹林濟安宮及板橋慈惠宮等都有舉行法會，民眾可把握時機前往求赦罪、補運祈福、補財庫。

民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，相傳玉皇大帝會在天貺節賜下許多財寶、福氣給世人，因此這天又被稱為開天門、天門節，許多宮廟都會在這天舉行法會，誦經禮懺為民眾消災植福，宮廟也不關廟門，讓民眾可以隨時供奉玉帝，召來好運。

樹林濟安宮今晚間11時將辦理法會，吸引超過5000人報名參與；濟安宮陳黃綠妹說，民眾想補財庫、求感情、改運等都可以來祈福，不過須向神明先懺悔求赦罪，再祈福補運，且當天茹素較能如願。

另外，中和廣濟宮也將在明（5日）舉行「消災補運植福法會」，板橋慈惠宮、接雲寺則分別在今日晚間8時至明日12時分別舉辦開天門法會、齋天大典，禮聘大師父將主持相關法會，為民眾誦經祈福，信眾也可以點燈、上疏文祈福，並攜帶家人衣物至寺廟蓋三寶印，消災解厄。