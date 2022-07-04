小朋友最期待的暑假來臨，在長假期間，隨著親子相處的時間增加，摩擦往往也隨之增加，雖然有時做為父母的可能疾言厲色，但有孩子們心中其實帶有疑惑，讓人不經懷疑這樣的作法是否正確；衛生福利部八里療養院醫師徐智罡表示，建議父母養成固定陪伴孩子的時間，並多跟孩子交流聊天，才能與孩子建立起良好的關係。

徐智罡表示，良好的親子互動根源，需要有良好的家庭氣氛，在審視親子關係之前，一定需要良好的夫妻關係作為基礎，此外現代大多數父母都了解，讓孩子接觸太多3C並不是一件好事，親子之間也常因使用3C的時機、時間而頻繁有摩擦。

他說，事實上，妥善使用3C產品，可以幫孩子開拓更多的視野；舉例來說，現在有許多線上課程，可以跨越空間地域的藩籬，讓現代的孩子更能學習不同的技能。

徐智罡表示，建議父母與孩子共同討論從事有興趣的活動，並注意過程中溝通的質與量，很多家長、照顧者，比較沒有聊天的習慣；但關係的建立，卻常常要依靠聊天，照顧者可藉由聊天去一窺孩子的內心世界，了解他在意什麼、煩惱什麼。

在心智發展上面，針對過動、專注力問題，目前研究顯示魚油有一定的效果，有些可能缺乏微量元素如鎂、鋅、鐵的孩子可以嘗試補充；另外在零食點心的選取方面，建議減少攝取含咖啡因的甜食，如巧克力、可樂等，因其可能引起孩子較為躁動，影響孩子的晝夜作息，進一步打亂日常的精神穩定度。

徐智罡認為最困難的一向是「時間」，無論孩子或大人，都常感覺時間不夠用，但人與人關係的建立，時間仍然是必要的因子。

徐智罡指出，建議父母除了養成習慣，固定「投資時間」在孩子身上外，對孩子的生活也抱持好奇心，才更能在有限的時間內，提升關係的質與量。