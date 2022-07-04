「2022典藏台灣精品咖啡國際競標賽」選出分數達86分以上的15件咖啡豆可進入競標平台，嘉縣占了11件。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2022典藏台灣精品咖啡國際競標賽」決賽成績出爐後，日前在ACE國際拍賣平台競標，其中有5件咖啡每磅成交單價飆破100美元，且成交價格前3名都來自嘉義縣的咖啡莊園，讓嘉義縣的咖啡，再度揚名國際。

由農委會農糧署指導、台灣咖啡產業策略聯盟及國際知名的卓越咖啡聯盟Alliance for Coffee Excellence合作辦理的2022典藏臺灣精品咖啡國際拍賣活動，今年有69件台灣咖啡參加評鑑，經過18位國家評審、36位國際評審的嚴格評選，選出分數達86分以上的15件咖啡豆可進入競標平台，嘉縣占了11件。

競標過程吸引15個國家、逾50個買家參與搶標，成交價格前3名分別是嘉義縣豆御香藝伎莊園、鄒築園咖啡莊園及卓武山咖啡莊園，每磅成交價格高達107.1至183.5美元。另嘉縣的咖啡莊園為我等、七彩琉璃、琥珀社、野牡丹、香香久溢等咖啡莊園的成交單價也標到每磅61.5至91.0美元。

競標成交結果，買家除了台灣之外，還有日本、美國、香港、中國及南韓等國家，總成交金額新台幣278萬，總成交生豆重量530kg，雙雙創下台灣咖啡新紀錄。

嘉義縣政府表示，由農糧署指導台灣咖啡協會、卓越咖啡聯盟及台灣咖啡研究室聯合辦理的典藏台灣精品咖啡國際競標平台，讓台灣咖啡在國際市場曝光及接軌，咖啡玩家和消費者不受疫情影響或國際距離的限制，在平台上搶標，就能買到台灣好咖啡。

2021年打破該平台拍賣以來成交價最高紀錄的卓武山咖啡莊園許定燁指出，他的咖啡是由美國的ONYX COFFEE LAB購得，競標活動是在線上舉辦，農民可以在線上觀看競標價格及過程，藉實際參與和線上觀看，更能鼓勵農民生產出好的咖啡，還能促使農民精進技術。