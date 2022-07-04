戴資穎在大馬羽球公開賽4強苦戰敗給大陸女將陳雨菲，不過陳雨菲還在賽後慰問戴資穎：「妳的手還好嗎？」戴資穎比賽中途因為手肘擦傷兩度暫停治療。後來泰國女將依瑟儂在決賽奮勇擊退陳雨菲，戴資穎立即在IG祝賀好友依瑟儂，她用英文寫道：「Congratulations 」後面還有3個愛心。

摘冠當天，依瑟儂的臉書和IG有大量恭賀留言湧入，依瑟儂沒辦法一一回應，但還是挑了幾個比較重要的回覆，其中當然包括好友戴資穎的留言。依瑟儂以英文寫道：「thank you xiao tai jia you!!! And get well soon 」也就是「戴謝謝你小戴，加油！還有早日康復！」

戴資穎的一句恭喜就獲得2000多個讚，依瑟儂的回覆也獲得400多個讚。在依瑟儂臉書的置頂貼文，依然是她與戴資穎去年在東京奧運的8強大戰，兩人大戰63分鐘之後累趴在地上的經典鏡頭。當時依瑟儂落敗後祝福戴資穎「一定要贏到最後」。

去年東奧之後的母親節（泰國8月12日）依瑟儂母親去世，感嘆「沒讓媽媽看到奧運獎牌」。這次大馬賽事則是戴資穎意外出局，然後依瑟儂真的堅持「贏到最後」，加上又打敗天敵陳雨菲，這一冠對依瑟儂相當重要，同時有一些台灣網友去她的IG恭賀摘冠。