今年是香港主權移交25周年，在兩岸話題外，與台灣往來頻密的大陸、香港與澳門來台定居和居留人數和過往有明顯不同，根據內政部移民署統計，2016年迄今，大陸來台共93047人，其中定居為28703人，居留為64344人，香港總人數為51720人，定居為8716人，居留為43004人，澳門總人數為8568人，定居為1014人，居留為7554人，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，從三地近年狀況來看，澳門變化不大，中國大陸來台從2016年高峰後就一路下滑，反觀香港卻是一路上揚，即使在疫情期間的2020-2021年，依舊呈現增加。顯見兩岸三地氣氛改變，確實對來台定居與居留意願產生影響。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，目前港澳人士來台移民有五種方式，包括投資移民、創業移民、技術移民、升學移民與結婚移民，不過雖然兩岸四地文化相近，語言還能夠溝通，但仍有許多需要適應的地方，如地理位置、空間距離等，加上台灣的資金水平較低，對非退休族群來說，確實要經過仔細評估。而對於房市表現來說，相較於整體市場，港人仍算是少數，並不容易產生許多人期待的港人炒樓潮。

徐佳馨指出，綜觀大陸香港與澳門三地移居狀況，大陸由於兩岸關係緊張，加上疫情影響，從2020就大幅下滑，均不及人數最多的2016年一半，相較於此，2021年獲得居留許可的香港人達到11173人，較2020年增加360人；獲得定居許可的香港人則達到1685人，較2020年增加109人，兩項數據均創新高。不過值得注意的是，除中國大陸定居與居留人數可能寫下新低外，香港定居與居留人數也可能會低於去年。推估原因除與政治因素有關外，疫情隔離政策以及經濟狀況都是減少的重要原因。