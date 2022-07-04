我國今日新增疫情回落至2字頭，僅23045例新冠確診，較上周一的2萬8千多人確診再下降。中央流行疫情指揮中心評估，對於未來疫情持續下降仍然樂觀，不過與之前單周可減少8萬例確診相比，上周僅再減少5萬9千例確診，推測與暑假各地人流回升有關。

指揮中心發言人莊人祥表示，周一的確診數字一向都是一周內最低的，主要是受到假日效應影響，許多病患不會出門看診，因此周二通常是一周內確診人數最多的一天。

莊人祥指出，過去一周確診病例約可減少八萬例，不過上周卻只減少5萬9000例，推測與暑假來臨，各地又現報復性出遊人流有關，因此接下來確診人數下降速度可能放緩，呼籲民眾配合防疫政策，盡量避免前往人流多的地方聚集。

針對交通部提出入境人數放寬至單周4萬人，莊人祥表示，上午已召開跨部會討論，考量到國內疫情狀況與世界各國主要流行株變成BA.4、BA.5，以及上週全球疫情升溫21％，目前暫時不會放寬，至於是否到本月底前都不會改變？則視每周國內疫情與中重症個案數量滾動檢討。

國民黨則對不願放寬入境人數，批評政府有年底的選舉考量，藉此限制國人返台投票。莊人祥解釋，指揮中心訂出的入境人數上限，從來沒有選舉考量，就算在6月1日至6月14日還未限制入境人數時，當時單周也不過2萬3000人入境，新制上路後反而有超過4萬1000名國人返台，入境人數反而增加。

至於有專家指出，BA.4、BA.5恐讓年底疫情站上單日8萬例確診，莊人祥也回應，目前國際間認為這兩款變異株傳播力更強，不過重症率卻沒有提高，世界各國都是呼籲加強疫苗接種，因此國人若還沒打滿三劑疫苗，或是符合第四劑接種條件，應積極接種疫苗預防感染。