衛生局與消防局合力籌拍宣導短片，除宣導住警器的重要性，也鼓勵家戶免費申裝。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉一名阿公失智獨居，長照專員訪視時發現阿公煮飯常忘了關火，讓常聞到焦味的鄰居很緊張，經聯繫消防局東石消防分隊協助申裝「住宅用火警警報器」後，衛生局與消防局再度合力籌拍宣導短片，除宣導住警器的重要性，也鼓勵家戶免費申裝。

日前嘉義縣長照中心照專訪視個案時，有感獨居長者常因炊事不慎、爐火忘記關閉，造成煮食燒焦的情形，也讓周遭鄰居精神相當緊繃，便前往東石消防分隊協助申請「住宅用火警警報器」，之後消防局新聞媒體承辦人得知後，立即連繫衛生局人員，籌畫拍攝宣導短片，除表揚照專暖心善行，也藉此機會提醒縣民可申裝住警器，一戶一顆，送完為止。

消防局指出，住宅火災最常發生原因為「電氣因素」、「敬神祭祖」、「爐火烹煮不慎」，3大狀況的發生率去年即占80％，且火災預防科統計，嘉縣2021年住宅火災案因住警器成功發報件數達12件，今年1月迄今亦有4件成功發報，可見住警器可有效達到預防火災擴大，提早預警讓民眾及時逃生。

衛生局長趙紋華表示，嘉縣人口老化比率冠居全台，以失智盛行率推估，至2022年5月嘉義縣50歲以上失智症者約有9412人，失智確診率已達64％，為建構完善的失智照護網絡，嘉義縣大力推動失智症行動計畫(2020至2025年)，訂定短、中、長期目標，擬定跨局處策略與行動方案，由前端失智預防銜接醫療照護，並布建3處失智共照中心和29個失智社區據點，提供就近性、在地化的失智照顧服務。

這次衛生局與消防局攜手守護獨居失智長輩，安裝住宅用火災警報器，以降低炊事不慎風險，共同守護失智長輩用火居家安全。