111年全國自由車場地錦標賽昨日在台中清水自由車場進行最終賽程，由台中市隊勇奪團體總錦標冠軍，表現精彩亮眼，加上代表巴林勝利美利達車隊的東奧國手馮俊凱摘下2金，與代表Bryton車隊的台中名將蕭世鑫取得2銀，地主選手在這屆賽事4組6項賽事中榮獲10金、12銀、5銅的傲人成績。

台中選手此次表現可圈可點，在男子菁英組方面，爭先賽由康世峰、蕭世鑫、楊勝凱及蔡佳勳等地主好手包辦前4名，團隊競速賽由康世峰、楊勝凱及蔡佳勳組成的台中市隊合體騎出優於去年奪冠的1分1秒038成績並奪金，競輪賽則是康世峰與蕭世鑫金包銀、蔡佳勳與楊勝凱分列第四及五名，馮俊凱在15公里集體出發賽及個人全能賽封王。

台中女將表現也是相當傑出，女子菁英組別爭先賽由王慈均、蕭美玉、陳靖云及王歆婷名列前4名，團隊競速賽金牌為蕭美玉及王慈均、銀牌則是陳靖云及王歆婷，競輪賽由蕭美玉、王慈均及陳靖云包辦前3名、王歆婷第四，個人全能賽劉文萱銀牌、賴佳琦銅牌。

男子青年組最終由台中小將黃敬倫勇奪爭先賽金牌，黃敬倫、謝元鑫及李定曄組成的台中市隊在團隊競速賽封王，顏弘鈞、謝元鑫、周席瑞及李定曄的台中市隊摘4公里團隊追逐賽銅牌，女子青年組由林芷妍在爭先賽及競輪賽分別拿到第二名。

這次賽事設置男、女菁英組與男、女青年組，所有隊伍角逐爭先賽、集體出發賽、4公里團隊追逐賽、全能賽、競輪賽、團隊競速賽等6個亞奧運項目，是相當高強度的挑戰。