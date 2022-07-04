台中大安區頂店大排及支線淤積嚴重，市議員施志昌4日前往頂店大排會勘，可見水道上雜草叢生，要求儘速清理。農水署台中管理處大甲工作站表示，會儘速啟動疏濬，費用約186萬元，總長度約2775公尺，預計8月中旬前完工。
大安區頂店大排及支線淤積嚴重，為了讓水道暢通避免雨季來臨時堵塞，市議員施志昌請農委會農水署台中管理處大甲工作站前往會勘。
施志昌表示，眼下已然進入防汛期，夏季颱風來襲也可能造成嚴重水患，而甲安埔排水溝渠較多，如果有雜草垃圾等情況造成排水堵塞，雨量較大時容易有淹水等災害發生，因此需要未雨綢繆，盡快將一些重要排水區段進行疏浚，以保障我們鄉親生命安全無虞。
農水署台中管理處大甲工作站長陳明進指出，此次疏浚範圍遍及頂店第一至第三大排及支線部分區段，總長約2775公尺，經費為186萬元，預計8月中旬前疏浚完畢，此次結束後會再進行第二次調查，評估其餘需疏浚之區段。
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