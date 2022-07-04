T1聯盟4日舉行年元年感謝日，會中也公布年度MVP、年度最佳外援及年度金哨獎得主，年度最大獎由台啤英熊隊蔣淯安拿下，他笑著說可能是「娶某前、生子後」帶來好運，讓他能夠表現得更好。

蔣淯安本季場均得分19.2分、4.7籃板、6.8助攻，也讓他獲得肯定，擊敗勁敵奪下年度最大獎。接下年度MVP獎盃後，蔣淯安致詞時也展現幽默的一面，他說：「我平常不太會說會，都是用球技來說話，講話比較遲鈍請大家見諒。」

能夠獲獎，蔣淯安除了感謝教練團信任外，更要歸功於剛出生沒多久的女兒帶來好運，「剛剛很不好意思，在錢姐（錢薇娟）講話時，就是我們家小朋友在幫錢姐喊聲，也可能是『娶某前、生子後』，小朋友帶給我很大的運氣，讓我表現得還不錯，希望明年能表現得更好。」

而今天也揭曉年度金哨獎得主，由吳建五、林建宏、于容3名裁判獲獎，另外年度最佳外援頒給高雄全家海神的布銳克曼，他也透過影片發表得獎感言，他說：「對我來說這是特別的一年，我打得很開心，也感謝台灣球迷的支持。」