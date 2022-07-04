優植肉被讚為蔬食界的瑪莎拉蒂。（優植肉提供）

優植肉歷經十年研發。（優植肉提供）

看準蔬食市場的蓬勃成長比例，紛紛將觸角加入蔬食調理包的研發，而取得美味與價格的優勢，就成為攻佔市場率的致勝條款。其中又以將蔬食口感發揮得淋漓至盡，滿足蔬食饕客的「優植肉」目前已成功研發9道色香味俱全的蔬食植物肉調理包。

優植肉執行長陳俊宏認為，當初在研發過程中，如何避開使用五辛農產品，卻要讓產品在味蕾有多層次的口感，是最為困難艱辛的挑戰，當初就讀保健營養系會跟學校教授請益特別鑽研蔬食調理包，是因為最疼愛他的爺爺，是個終生茹素的慈祥長輩，爺爺曾跟他說吃素樣樣好，唯一不好的就是一般素食不夠美味，所以他希望能為像爺爺一樣的素食者，研發出好吃、美味又健康的蔬食商品，遺憾的是爺爺在他研發成功前因故往生，也成為他心中的遺憾。

自疫情爆發至今，國際航運費用飆漲速度令人乍舌，原本還堅持外貿出貨的優植肉，在今年不得不暫停外銷供貨，陳俊宏執行長表示；疫情前300萬貨品的航運費用大約6、70萬左右，就已佔據非常高的成本，疫情期間同樣的出貨量，運費卻高漲成110萬左右，加上運送期限的延宕，雖然國際訂單不減反增，但考量整體的銷售總成本，不得不忍痛暫時取消國際定單，陳執行長說：「雖然很多消費的都表示願意承擔因為運費造成的通貨彭漲，不過船運是否能如期到貨的考量，才是我們不敢貿然接單的主因，畢竟我們希望給消費者所食用的每一個品項，都是在最佳賞味期限內。」

被蔬食老饕讚為不吃不可一吃成癮的優植肉系列商品，目前推出的品項有韓式口味的火烤牛、洋釀炸雞，西式口味的歐式白腸、肉丸及美式魚柳，加上泰式的打拋肉、椒麻雞七種商品，不久還會加增綠咖哩跟東蔭功兩個品項。