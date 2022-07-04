財政部上周公布2020年綜合所得稅相關統計資料，全台最富里由新竹市關新里蟬聯，平均所得突破300萬，其次是台北市士林區永福里的285.4萬，排名第三的則是高雄市自立里平均所得270.7萬，僅有2戶申報成為關注焦點，事實上，自立里早在2006年就因戶數太少被併到明建里，現在卻仍然被列入統計，就連當地人感到相當困惑。

ETtoday報導，自立里早在2006年就被併到明建里，代表從那時起自立里就已經消失，但財政部2020的資料竟還有自立里，高雄市民政局也不清楚為何財政部的資料沒有更新。

此外，有當地人士透露，自立里以前是大量眷村，但後來軍方收回土地，原本100、200戶居民也被迫搬到國宅或遷離，最後自立里就因為戶數過少而遭到裁撤。

如果扣除帳面上僅有2戶申報綜合所得稅的自立里，新興區榮治里則以平均所得超過179萬登上高雄最富里，榮治里位在高雄捷運紅線與橘線交會處美麗島站附近，同時緊鄰中央公園、高雄文學館、大同醫院及大同國小等地標，生活機能相當不錯。