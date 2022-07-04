台股在7月第二個交易日延續上周的跌勢，市場信心不足，盤中再創今年新低價14167,1點，收盤價為14217.06點，也是今年收盤新低價，下跌126.02點，成交量為2318.89億元。電子、金融持續失血，而傳產中的航運、觀光等收盤多頭不墜。

護國神山台積電(2330)，收盤價440元，也跌至今年新低價；成交重心股中，漢磊(3707)和金麗科(3228)收盤跌停，生技指標股高端疫苗(6547)也收跌停價。元宇宙概念股宏達電(2498)收漲停，而威盛(2388)也漲逾半根停板。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國聯準會釋出鷹派訊息，加上烏俄戰事延續、中國封城致產業鏈受衝擊、國內將啟動電費漲價等利空雜音，台股上周15000點關卡宣告失守，本周向14000求支撐。不過，FED升息與縮表的時程與力道大致底定，FED影響股市的風險將會逐步鈍化，全球需求雖不佳，但至少6月開始有一波中國解封後需求，股市也已先行反應終端下修的利空，各種利空逐步鈍化，股市可望在第三季有一波反彈行情。

選股方向上，吳繼先看好五大族群：一、高成長(超過15%以上成長)與能見度長的利基股，如高速傳輸IC與IP、ASIC、缺貨持續的ABF、半導體設備等；二、低基期股，如先跌過的低股價位階與本益比仍低者，有望隨盤面止穩而本益比回升；三、高殖利率(股市下跌期間，現金報酬率>股市)；四、特殊傳產股如高階消費遊艇)；五、轉機股如網通主晶片舒緩概念。