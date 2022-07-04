台北市長選戰呈現「三腳督」局面，藍綠基本盤鬆動，台北副市長黃珊珊狂挖藍營牆角，藍基層倒戈，但也有分析認為，屆時恐是棄衛福部長陳時中、保黃珊珊，選情詭譎。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，過去國民黨北市基本盤是4成，當然要站穩基本盤，並往外擴充，目標朝向4成甚至更高，要尋求各方支持的力量。

面對年底選戰三腳督局面，前台北市長郝龍斌分析，北市選舉是2藍1綠，如果北市副市長黃珊珊拿超過20％選票，大概就是民進黨當選。蔣萬安今接受網路節目專訪緩頰說，郝龍斌的說法某種程度要激起危機感，後來有跟郝通電話，很多事情還是要電話溝通，最清楚、最直接，郝龍斌也表示他的本意是希望凝聚支持者、有危機感。

蔣萬安指出，很多時候是沒有溝通，大家有誤解，說法上的不一致，並意有所指地說「未來選戰過程，盡量步調一致」。他強調，不管郝龍斌或機構、評論員分析各有不同，「我不是一個會算計的候選人」，他確立目標就一步一腳印爭取支持。

蔣萬安表示，各種說法他都會聽，民眾數據出來，也會有不同機構效應，內部當然會有分析，但是再多的分析、計算，身為候選人，還是需要各方支持的力量，都是積極努力耕耘的區域。

被問及黃珊珊是怎樣的敵手？蔣萬安僅說，黃珊珊協助台北市長柯文哲處理很多問題，各自在崗位為台北市解決問題，檯面上只有他正式被提名，現在他往前衝刺，爭取市民認同信任，至於黃珊珊，坦白講，他不是黃的發言人，沒辦法代表黃回答，黃珊珊就是協助北市府推動施政，他則監督政府施政。

由於黃珊珊挖藍營牆角，有藍營里長倒戈，蔣萬安認為，如果確定要選，本來要尋求各方支持力量，對他來講也是，站在藍營黨部角度，當然要顧及到全面，市長、議員、基層里長，爭取選票極大化。

主持人詢問，國民黨過去4成是基本盤，如何擺脫三腳督陰影，黃珊珊2成實力是否會造成影響？蔣萬安強調，過去歷次市長選選舉，國民黨基本盤是4成，當然要站穩基本盤，再往外擴充，要尋求各方支持的力量，朝向4成的目標，甚至更高，可能的對手黃珊珊、陳時中或任何人，民進黨在北市也有一定基本盤，大家也希望鞏固自己的支持者。

前立委沈富雄日前則分析，棄保可能發生在綠營與白營間，棄陳時中、保黃珊珊，蔣萬安表示，有注意到「棄陳保黃」說法，各種分析都有，大概也是民進黨有操作「抑蔣抬黃」，也有民進黨認為戰略錯誤的說法，但民進黨怎麼算計，各有各的盤算，年底到底什麼狀況，局勢變化很快。

蔣萬安指出，民進黨到底確定人選之後，可能也有提名行情，屆時民調可能也不同，三個顏色如何整合或棄誰保誰，都是機關算盡，「我不是這樣的候選人」，民進黨跟白合作過去也有例子，不管是2014年的柯文哲、2016年禮讓黃珊珊，但現在也很難去驗證，不同分析評估都參考。