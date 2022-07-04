善化潭頂所退休警員陳永昇在出入登記簿上寫下「林北退休不幹了」遭同事轉發。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

潭頂退休警員陳永昇退休前一刻在出入登記簿留言「林北退休不幹了」，事後在臉書上發文向長官道歉。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警局6月底有一波基層退休潮，連續傳出員警退休當天吐真言「抒發心情」，台南市警4分局華平所退休巡佐張裕賢在退出警察局手機群組前，留言要長官「照顧部屬，留口德」，善化警分局潭頂派出所退休警員陳永昇則在出入登記簿上寫下「林北不幹退休了」，兩者都被截圖轉發，基層瘋狂轉傳引回響。善化警分局警告，陳男在公文書上不當留言可能影響考績獎金。

台南市6月底不少基層警員申請退休，卻連續有員警在退休當前大吐真言，被基層截圖轉發，從警34年的張裕賢在華平所幹到巡佐退休，退休當天，在警分局的手機大群組中，留下一段話。

張裕賢留言提及「官再大也是數十年離開職場，願長官多照顧部屬，多點獎勵、少點苛責處分、積德、留口德，給兒孫添福與後輩懷念。」張裕賢留言後隨即退出群組，這段話遭基層轉發，引起回響。

從警30年的陳永昇服完最後一班勤務，30日在出入登記簿上先以鉛筆寫下「林北不幹退休了」，拍下照片傳給同事，再擦掉重寫「退休了」，照片卻被同事轉發廣為流傳。他事後再從臉書發文說明，是一時興起想與同事分享退休喜悅，才會突發奇想，對造成機關與長官困擾深感抱歉，現為一介平民，只想過個平淡的退休生活。

善化警分局4日發聲明警告，陳姓員警利用機關公文書，填寫不當內容，並拍照予同學遭轉傳外流，顯已影響機關聲譽，警分局將列為考績重要參考依據，有可能影響考績獎金。

台南市兩退休警接連留言抒發心情，基層同事解讀警察工作壓力大，退休當下放下包袱，難免發牢騷，部分留言也是同事真實的心聲。