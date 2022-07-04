重機團體為爭取國道路權，發起1至4日上國道行駛活動。對此，國道公路警察局也全面部署警力防堵因應，活動全程共攔獲91輛機車進入國道，均當場舉發及移置。

社群臉書（Facebook）粉絲團「94要上國道」於7月1日至4日在全國各地發起大型重型機車上國道行動。

為配合道路主管機關政策，國道公路警察局今天透過新聞稿表示，針對大型重機團體網路社群發起以違規行駛國道方式爭取路權，已全面部署警力防堵，且統計1至4日中午12時活動結束，共攔獲91輛機車進入國道，均當場舉發及移置。

另，對於未當場攔獲及攔截不停逃逸者，國道警也調閱沿線監控影像蒐證，經確認後已依職權舉發13件，逃逸者另依刑法公共危險罪偵辦。

國道警指出，依據道路交通管理處罰條例第33條及第92條規定，機車違規行駛高速公路，處新台幣3000至6000元罰鍰。

同時，拒絕停車接受稽查而逃逸者，處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣其駕照6個月。

國道警表示，現階段高速公路仍未公告開放550cc以上大型重機可行駛路段，在主管機關未公布開放國道前，呼籲大型重機車友們遵守法規，勿違規上高速公路，警方將持續嚴正執法，違者將依涉刑法妨害秩序及公共危險罪究辦。（編輯：陳仁華）1110704