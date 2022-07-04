宜蘭一名女大生近日在友人的陪同下學騎機車，後座還載了一名男同學，其他人在一旁鼓勵她，沒想到女大生起步後，卻一路搖搖晃晃，最後連人帶車撞上花圃，31秒短片事後被後製加上抖音洗腦歌《完了芭比Q了》，讓近萬名網友笑到「併軌」，直呼「後座男生肯定是真愛，竟然敢坐後座」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享31秒短片，一名女大生在停車場學騎機車，男性友人坐在後座陪同，其他朋友則是在一旁指導「想像妳在騎腳踏車的樣子，很簡單」，女大生卻尷尬回喊，「我不會騎腳踏車」。

女大生把雙腳放在機車腳踏板上起步，朋友則不斷為她打氣，「對對對！有感覺了，就是這樣子」，只見女大生搖搖晃晃，努力找平衡，卻愈騎愈歪，最後整個連人帶車衝向花圃，當場嚇得放聲尖叫。

原PO忍不住吐槽，「原來學騎車是靠想像的，有感覺就對了」，她還為影片配上近日在抖音爆紅的洗腦歌《完了芭比Q了》，影片曝光，吸引逾9千名網友按讚、留言，「笑死，不會騎為什麼後面還要載人啦」、「後面男生肯定是真愛，竟然敢坐後座」、「後面的人好勇敢」、「看幾次笑幾次」、「一開始看他催油門的樣子，就想像到結局了，果然真的撞了」、「看到最後被配樂給逗樂了，快笑死」。