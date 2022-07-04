P. LEAGUE+聯盟唯一官方認證三對三賽事、全台灣最高規格的素人籃球賽「YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽」，新北站3日在台灣藝術大學落幕，由「普勒萬」奪下冠軍戰門票，以絕殺好球助隊奪冠的台藝大好手周日騰，獲選為MVP。

「YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽-新北站」決賽由賽前不敗勁旅「匯盛國際」對上「普勒萬」，兩隊成員實力堅強，前者有SBL璞園建築李効輯、朱恩麟，後者則有世新大學李威廷、台藝大周日騰、北市大王洪豪、籃球小網紅R ONE，雙方戰來勢均力敵，決賽過程由2天賽事未嘗任何敗績的「匯盛國際」維持小幅領先，比賽最後3秒、「匯盛國際」領先2分眼看勝利就要到手，此時「普勒萬」周日騰不放棄，三分線出手進球，以精采絕殺助隊帶走本站最終勝利。

本站賽事PLG聯盟執行長陳建州、新北國王助理教練陳世念也到場為球員鼓勵，兩人除了擔任4強決賽講評、頒獎來賓之外，並選出「絕殺」助隊奪冠的周日騰為本日MVP，並勉勵參賽者盡情展現球技，未來挑戰聯盟選秀，從街頭躍升P. LEAGUE+未來球星，而新北站冠軍隊「普勒萬」成員李威廷，今年也投入PLG選秀，希望獲得職業球隊青睞，於職業舞台大展身手。

YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽已邁入第5屆，致力於提供素人籃街頭籃球球員發光發熱的舞台，至今累計6千多位球友參加，賽制以街頭報隊文化、打到飽的草根特色，其中不乏職業級、UBA甲一好手參賽，前女籃國手楊雅惠也報名，與男子球員同場對抗，憑著超準四分球與女生得分加倍，狂砍8顆四分球，總得分110分，成為5年來首位女生得分王。

YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽在各城市的預賽陸續開戰，角逐進入冠軍戰的最終名額，冠軍戰將在9月登場。

2022 YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽新北站MVP台藝大周日騰。（YYsports提供）

2022 YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽新北站預賽得分王、前女籃國手楊雅惠。（YYsports提供）