最後在王惠美、各宮廟主委等人見證下，連續5聖筊擇定國立9月23、24、25日連續3日舉行。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美說，感謝媽祖賜筊，擇定舉辦日期，為民眾賜福。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府4日集結彰化13間媽祖廟在王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊，向媽祖請示「彰化縣媽祖祈福文化節」舉辦日期，最後在王惠美、各宮廟主委等人見證下，連續5聖筊擇定國立9月23、24、25日連續3日舉行，王惠美說，感謝媽祖賜筊，擇定舉辦日期，為民眾賜福。

「彰化縣媽祖祈福文化節」以文化、公益、產業、觀光為主軸，每年都由鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮共13間媽祖宮廟共同齊聚，決定舉辦時間。

王惠美表示，近年因為受到疫情影響，文化節改以消災祈福的方式舉辦、甚至停辦，今年疫情逐漸趨緩，因此擇於4日擲筊選日，經媽祖指示確定於國立9月23、24、25日舉辦，將集結13間宮廟盛大舉辦，讓宗教、文化、觀光、公益等融入整體活動，祈求平安，並帶動地方觀光發展。

王功福海宮主委洪福義表示，過去請示媽祖都會挑很多日子給媽祖選，這次一次就獲得5個聖筊，也表示說媽祖對於這次「彰化縣媽祖祈福文化節」活動很重視，除了保佑大家平安之外，也能吸引遊客到訪，創造雙贏。

文化局表示，今年疫情趨緩盛大舉辦，有明華園戲劇總團、十鼓擊樂團、媽祖晚會、趣味攻炮城等表演，另外現場也號召公益團體物資發放、義剪，共同彰顯媽祖仁慈精神，各宮廟出錢又出力，熱情相挺辦理，促進宗教文化，更能帶動地方發展。