民進黨主委潘新傳控告國民黨台南市議員蔡育輝涉嫌誹謗。（本報資料照片）

國民黨台南市議員蔡育輝日前質詢時，指民進黨台南市黨部主委很會募款，一桌竟能募到上百萬元，引發現任主委潘新傳不滿，認為蔡含血噴人，要求公開道歉未果後，已提告誹謗。蔡育輝今天強調，他並沒有指名道姓，也已提告潘新傳及民進黨市黨部執行長張孟暉，涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選。

據了解，上個月30日，蔡育輝在議會質詢表示，有企業主反映被民進黨市黨部主委叫去吃飯，結果每個人都被募了至少10萬元，一桌收起來100多萬元，全部有好幾千萬元。他還說，以前人說，最賺錢的行業第一賣冰、第二當醫生，現在當「民進黨主委最好康」，要把第二改成當民進黨主委。

此話一出，引發現任民進黨市黨部主委潘新傳的不滿，反批蔡育輝含血噴人，要求蔡3天之內公開道歉，否則要控告蔡育輝加重誹謗。

今天上午蔡育輝利用市議會定期會二三讀時，再度強調當天他是指2020總統選舉期間的事，並沒有說是現在，他也承認沒有說清楚，造成誤解，但亦認為潘對號入座。

蔡育輝還說，現在他質詢心生恐懼，怕說話被人告，質疑議員在議會的言論已經沒有免責權了嗎？他當天並沒說黨部主委是誰、何時募款，但潘卻說他說謊，他沒必要說謊，「我嚥不下這口氣」，已於上周六到新營警分局提告，捍衛自由民主制度和議員在議會的發言權力。

國民黨市議員盧崑福也嗆說，「要告盡量來告，不要放話，動不動就要告，是怕人監督嗎？」

不過，潘新傳批評蔡育輝改口卻兜不起來，且總統選舉時，他並未擔任民進黨市黨部主委，蔡為避免刑事責任謊言大轉彎，呼籲民意代表應對自己的言論負責，不要以此惡質手法操弄選民騙選票。

潘新傳還認為，蔡育輝的質詢內容已經超過言論免責權，並且對他造成傷害，由於已對蔡提告誹謗，將交由司法處理。