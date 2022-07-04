法國國防和運輸科技公司Thales周一表示，將與EXPAL Systems合作，為澳洲軍方提供軍事物資。自從去年雙方發生爭端之後，法國和澳洲希望改善雙方關係。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macro)上周對澳洲總理Anthony Albanese表示，希望雙方能聚焦於未來。澳洲前總理去年放棄了與法國的潛艇合約，致雙方交惡；新總理Albanese則希望能改善雙邊緊張關係。

Thales表示，與EXPAL的合作將專注於隊澳洲國防部隊供應海軍彈藥，以及與澳洲皇家海軍開發未來技術。Thales沒有進一步透露交易的財務細節。

去年10月法澳外交關係降到冰點，當時澳洲取消了與法國Naval集團(Thales旗下的一個部門)的數十億美元潛艇訂單，並轉而與美國和英國簽訂另一個替代協定。

法國政府持有Thales的25.7%股份；法國的達梭航空(Dassault Aviation)也持有Thales的24.6%股份。

Thales股票在巴黎上市，上周五收盤價為120歐元，在上周上漲了5.7%。