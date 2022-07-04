網家集團（8044）公告人事異動，執行長暨總經理蔡凱文因個人生涯規劃請辭，董事長詹宏志將暫代執行長暨總經理職務，自即日起生效。辭任後蔡凱文將轉任為PChome網路家庭集團高級顧問，希望藉由他豐厚經驗協助電商事業的業務營運。詹宏志寫給員工的內部信也曝光，強調接下來將「痛下決心，尋求自我解構與改善工程」。

以下為詹宏志寫給員工的內部信全文：

「今天（7/4）我們的執行長蔡凱文先生向我辭去集團內的相關職務，我也先行接受了，我將立即通報董事會並上傳訊息讓各界知道。

凱文在網家工作二十年，長期以來都是辦公室的中流砥柱，尤其在我們的供應鏈與業務體系的建構上，他一直扮演最重要的角色;在前次(2017)我們的執行長李宏麟先生辭職移居國外時，凱文臨時受命，扛下大任，領導同事讓工作順暢接軌，並且繼續創造佳績，貢獻鉅大，我在這裡要向他表示最深的謝意。我也懇請凱文暫時擔任我們集團的高級顧問，協助未來的工作團隊能夠順利接棒，凱文也同意幫我這個忙。

凱文辭去的各項職務，即日起將先由我暫時接任，我會儘速安排合適的人選接替工作;我們的辦公室本來就是分工合作、分層負責，我相信所有的幹部都能挺身而出，business as usual，繼續把正在進行的改革以及各種對外合作事項按原訂計畫完成，我也希望所有的同事向前跨一步，主動為我們自己的組織多想一步、多做一步，讓消費者與社會大眾感受到我們最好、最真心的服務。這段接續的期間內，我會大部分時間待在辦公室，從早上九點到晚上六點，任何時間我的門都是開的，只要同事有任何疑問或意見，隨時可以來找我討論。如果在辦公時間之外，你們也可以通過各種通信型式給我或秘書Cindy一個消息，我會隨時回覆。

我們公司近年碰上各種挑戰，過去我們引以為傲的商業模式與服務也被很多後進者趕上，我們也痛下決心，尋求自我解構與改善工程。這兩年辦公室新來許多優秀幹部，我們也和各種外部夥伴開展新型態的合作，我們內部也正在進行各種改變、優化、轉型和創新的工作， 這些事都在路上，有的也陸續會交出成果。

我很有信心，只要我們不改初衷，處處以消費者為念（事實上，一直有許多消費者默默支持我們，每個月四十億的營業額就是點點滴滴來自他們的信任與支持），這些轉型工作將給我們帶來新的動能和新的氣象，這也是給我們現在與未來的支持者最好的報答。」