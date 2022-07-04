香港知名科幻作家倪匡昨天(7/3)仙逝，享壽87歲，消息一出震驚外界，眾人無不哀悼，他除了經典文學創作《衛斯理》系列、《原振俠》系列等舉世聞名外，媳婦也是大名人，就是被封為「玉女掌門人」的周慧敏，她過去接受電視節目採訪的片段被挖出，吐露了公公私下真實面貌，而倪匡也曾表達對周慧敏的想法，說她是天下第一的好媳婦。

身為一帶玉女紅星代表人物的周慧敏，在8、90年代紅遍全亞洲，在台灣還有「擋泥板女神」封號，但美人如她卻是情路曲折，尤以跟倪匡之子倪震之間的感情糾葛最為人所熟知，兩人走過風雨，於2008年宣布結婚，如今成為夫妻，走過婚姻已13個年頭。

作為倪震老婆、倪匡媳婦的周慧敏，曾在接受電視台訪問時，談及自己跟公婆之間的關係，她表示跟兩老之間不需要特地維繫關係，彼此是很自然的相處模式，「相見時一樣相敬如賓，但可以做自己」。

周慧敏透露，眾人皆知她的公公、婆婆是很特別的長者，不但身份特殊，個性也很獨特，他們不按常規、有赤子之心，不會對我們要求太多，或干預我們的生活」，因此相處起來不需技巧，自然就好，還曝光了公公私下真實面，表示倪匡看待人、事、物總能找到讚美的角度，永遠覺得某個人很有趣，或某件事情很開心，覺得公公把人生活得很快樂，自己認識倪匡許久，「學到了樂活的精神，讓我變得很正面」。

那倪匡對於媳婦周慧敏，又是什麼樣的評價？當年在周慧敏還與倪震談戀愛時，倪匡就曾對於未來媳婦發表看法，他率直回應媒體：「做媳婦天下第一，去哪裡找？」，之後周慧敏真的與倪震結婚，倪匡又被問了一次對於媳婦的評價，他不假思索直接回答：「當然是好啊！」，自始至終都對周慧敏很滿意。