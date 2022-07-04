桃園市長鄭文燦（右）4日參訪新竹市，此是新竹市長林智堅獲黨提名參選桃園市長後，兩人首次在新竹市合體。（陳育賢攝）

面對對手政黨指其落跑，林智堅表示，不用來跟他們做政治口水上的攻防。（陳育賢攝）

桃園市長鄭文燦（右）4日參訪新竹市，首站至新竹都城隍廟參拜。（陳育賢攝）

桃園市長鄭文燦4日率桃園市府團隊與議會議員參訪新竹市，此是新竹市長林智堅獲黨提名參選桃園市長後，兩人首次在新竹市合體，雖是桃府會既定的參訪行程，但仍被解讀為鄭、林在竹市合體的首場造勢活動，林智堅表示，他已確定於26日前遷戶籍落腳南桃園，全力投入選戰。

林智堅表示，桃竹一直以來是共同生活圈，桃園有很多的鄉親會來新竹都參拜城隍廟，也會來廟口吃小吃，此次桃園市長鄭文燦帶著市府團隊及議員們來新竹市，當然第1站就要來信仰中心都城隍廟來向城隍爺祈求國泰民安、風調雨順。

鄭文燦則表示，新竹舊城就是從城隍廟做中心點發展起來的，城隍廟商圈也是非常有魅力的商圈，因此第1站來到城隍廟。

桃竹是雙城一家親、是共同生活圈，有很多的宗教文化交流，現在正在進行大溪大禧的地方節慶，是由大溪普濟堂為源頭的關聖帝君遶境的文化祭典，謝謝新竹都城煌廟有60人參加開幕儀式，可以感受到兩地的熱情與默契，所以第1站回來新竹都隍廟拜拜、參香。

鄭文燦說，桃園有西廟在大廟旁邊，也是桃園舊城的城隍廟，也是從新竹過去的，兩個城市在歷史上有非常深的淵源。

1920年代，新竹州的時代，桃園就是新竹州的一部分，包括桃園郡、中壢郡跟大溪郡，3個郡當時都隸屬新竹州，當然現在桃園發展得很好，不過歷史的文化是永久的。

由於桃園府會參訪的第2個行程是新竹市立動物園，而桃園並無動物園，因此外界也猜測林智堅參選桃園市後，要規畫要在桃園蓋動物園的計畫？

對此，林智堅表示，沒有這樣的規畫，會請桃園府會到新竹市立動物園，是因為大家都知道他在2014年競選市長所提的第1個政見，也是中央與地方攜手合作，是空間、公共建設改善提升的1個重要建設，這次單純只是帶著大家到新竹動物園，看看全台灣歷史最悠久的動物園再活化後的樣貌。

此外，國民黨今天舉行記者會，指要頒「落跑市長」勳章予林智堅，並指其是「政治出軌男」。林智堅則是表示，這段期間以來，對手陣營一邊說要君子之爭，一邊又透過其他記者會，試圖一直在他身上貼上不一樣的標籤，這都已經淪為政治口水，不用來跟他們做政治口水上的攻防。