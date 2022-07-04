成交行情全面揭露到門牌的實價登錄制度已實施一年，房市的透明度大幅提升，消費者權益更有保障。但是仍有黑心房仲以選擇性揭露成交行情的方式，使消費者誤信嚴重偏離市場行情的價格而遭坑騙。而這誆騙手法，就藏在大小坪數房屋的單價不同之中。永慶房屋的盧凱暉店長就遇過類似的案例。

相同房屋請不同房仲估價 價差竟超過300萬元

今年有一名女屋主聯繫永慶房屋盧凱暉店長，她表示自己有一間位在大安區復興南路巷弄內、大約12坪的小套房需要出售，因此想請永慶房屋協助估價。

盧凱暉店長向屋主索取房屋的相關資料、實地走訪確認，並整理好完整的房市成交行情資訊後，向女屋主分析說：根據最新的實價登錄資訊，周遭類似的物件現在每坪110萬元左右，保守估計可以賣到1320萬元。再加上屋主的裝潢完整、沒有重大瑕疵，買方可以直接入住，要賣到1400萬元很有機會。

屋主這時候向盧凱暉說，她先前有請其他房仲協助估價，但是他們說房屋每坪只有90萬元的水準，總價約在1080-1100萬元之間。為何兩者的估價差了300多萬？屋主表示，對方當初也有提供實價登錄行情資訊，上面的資訊也確實寫著周遭房屋每坪約為90萬元。為什麼不同房仲業者的實價登錄資訊竟然不相同？

實價登錄資訊不一樣？恐遭黑心房仲選擇性揭露

屋主將其他房仲業者提供的實價登錄資訊給盧凱暉看，盧凱暉一看就發現問題。他向屋主解釋，房屋市場上因為總價的關係，大坪數房屋的每坪單價，往往比小坪數房屋來得低。這名房仲業者只選擇揭露周遭大坪數房屋每坪平均約90萬元的成交行情，但是卻沒有向屋主揭露周遭坪數相仿的房屋單價，恐怕是為了讓屋主誤信自己的房子只有每坪90萬元的價值。所以雙方提供的實價登錄資訊才會不一樣。

盧凱暉繼續表示，「除此之外，房屋裝潢完整的優勢，也沒有表現在估價上。這樣子的估價嚴重偏離市場行情，很難讓人信服。」聽完了盧凱暉的完整分析後，屋主才驚覺自己的房子險遭賤賣，便委託永慶協助售屋。由於該物件地理條件優異、裝潢完整可直接入住，有很多消費者表達購屋意願，最後該房以每坪119萬元、總價超過1400萬元的金額順利成交。成交當天，屋主感謝盧凱暉店長為她挽回超過300萬元的金額。

房市常見坑殺手法：以大坪數房屋單價計算小坪數房屋

永慶房屋盧凱暉表示，以大坪數房屋的單價來計算小坪數房屋的總價，是房市上常見的坑殺行為。黑心房仲往往透過這種方式，使屋主誤信過低的行情價格，以便將屋主的房屋賤賣給投機客，再讓投機客以高價轉售賺取差價，黑心房仲也可從中賺取兩次服務費。

盧凱暉建議消費者可多方索取不同房仲業者提供的實價登錄資訊，比對成交行情是否有選擇性揭露的狀況。盧凱暉也表示，永慶房屋所提供的實價登錄資訊是由電腦系統統一提供，無法人工竄改，所以不管到哪一家店索取，行情資訊都是最新而且一致的！

針對消費者權益，永慶房屋也推出「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，若有違反最高賠償買方400萬元、賣方四倍服務費；近期永慶房屋更特別推出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」，幫助消費者掌握短期交易狀況。盧凱暉表示，永慶房屋會持續維護消費者的購售屋權益，打造公平透明的房市交易平台。