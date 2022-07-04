樂天桃猿棒球隊啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），以天使臉孔、魔鬼身材和活潑個性狂圈粉，還擁有「地表最正啦啦隊女孩」的美名，不吝嗇在網上放送福利的陳怡叡，日前曬出比基尼動圖，她開心扭動身體，傲人上圍跟著狂晃，超胸畫面讓網友大飽眼福。

27歲陳怡叡日前在IG曬出動圖，頂著俏麗馬尾的她在海邊身穿成套比基尼、外罩救身衣，大方展現白嫩酥胸、小蠻腰和一雙長腿，露出甜笑的陳怡叡開心對著鏡頭手舞足蹈、扭動身體，短短6秒畫面波濤洶湧，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳怡叡扭動影片吸引12萬人觀看，她甜美又不失性感，網友也紛紛直呼：「好辣好口（可）愛」、「流量密碼正確」、「很cute（可愛），影片看了10幾分鐘都看不完」、「好大喔」。

其實，陳怡叡除了在啦啦隊表現亮眼外，她在2017年起也積極參與廣告、戲劇和綜藝節目的演出，陸續在參與電影《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》，以及戲劇《因為我喜歡你》、《逆局》等演出，同時，陳怡叡也在《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》等節目亮相，表現受到觀眾喜愛，是新生代的女神代表。