中油111年工安週結合安全衛生觀摩研討會4日在探採研究所舉辦開幕式，宣示工安週系列活動正式開跑。中油表示，研討會以「智能科技、掌控風險」為主題，結，合產官學界約200人共同參與，除邀請國內職業安全衛生領域的學者專家進行專題演講及論文發表外，亦安排各種工安衛生器材與海報論文展示，期待透過研討及交流提升國內職業安全衛生管理的水準及量能。

此外，為落實推動各項工安工作，中油102年起每年持續辦理工安週活動，開幕式及舉辦研討會啟動後，所屬各事業部也依其業務特性訂定工安週計畫，於7月11日至8月19日接棒辦理工安週活動。

中油今年工安週開幕式結合安全衛生觀摩研討會方式擴大辦理，由董事長李順欽主持，邀請主管機關、業界及專家學者共同參與；首場由勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉專題演講「數位科技發展之勞動保護挑戰」，中油方振仁總經理擔任引言人，接下來由南京資訊股份有限公司董事長吳宗寶主講「AI應用於工安管理」及安全衛生技術中心董事長于樹偉主講「數位時代的製程安全管理」，其餘研討主題包括智能科技、製程安全管理、安全技術、事故案例、職業衛生及防災應變等；活動會場亦展示各類工安衛生器材與海報論文。

中油指出，有感肩負全國能源與石化原料生產與供應的重任，除透過平日工安訓練及演練精進工安技能外，並逐步導入智能科技強化工安管理，期能確保廠區安全及降低非計畫性停爐之發生，重建國人對煉油與石化產業的信心與好感，並邁向永續經營之目標。