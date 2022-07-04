新竹市4日新增491例確診個案，今年以來累積7萬647例，全市確診比例約為15.6％，居家照護者仍有5545人、居家隔離者為1286人。

市府指出，竹市中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大施打站，即起至7月15日開設「兒童第2劑疫苗施打專案」，提供符合5至11歲兒童第2劑施打資格者施打服務。7月4日至5日施打莫德納疫苗，6日至15日施打兒童BNT疫苗。

依指揮中心建議，惟有第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形下，才可以不同廠牌疫苗完成2劑接種，提醒家長應注意不同廠牌疫苗接種期程。

衛生局同時提醒，學童請依學校通知期程地點，接種當日請著體育服、攜帶健保卡、小黃卡前往接種地點。另若為3個月內曾經確診者，可於確診日滿3個月後逕向合約疫苗診所預約施打。

若需開站時段外接種，符合接種資格幼童的家長自即日起已可選擇於合約醫療院所開診時間預約接種疫苗，若有相關疑問，可電居家照護關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。