全球投資人拋售日圓資產，日圓持續貶值？富邦金控今舉辦「2022富邦財經趨勢論壇」，首席經濟學家羅瑋表示，日元大幅貶值，工具機出口價格下跌，對韓元形成莫大壓力，若再進一步走貶，將對亞洲周邊國家的貨幣造成壓力。

歐洲央行將陸續揭露下半年可能連續升息，屆時歐元將會轉強，美元走勢將小幅滑落；然而，日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至100以下的可能性並不高；羅瑋表示，日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，使得日圓一度貶破135關卡，若後續日圓持續走貶逼近140時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

由於台美利差擴大，羅瑋指出，當外資賣超撤離、外貿出超縮小、出口商抱持觀望態度，加上民眾購匯需求上升，下半年新台幣可能進一步走貶；然而，若2023年全球經濟陷入深度衰退，外資將會如同2016和2020年一樣，將台灣視為新興市場的避風港，屆時新台幣將會快速轉強。

國人偏愛赴日本旅遊，看準下半年邊境逐步解封，近來不少民眾已經開始兌換日圓；台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱表示，日圓兌新台幣已跌至25年低點，建議可以依照需求適度「分批」買進，只是日圓利率較低，吳薏菱指出，不宜大量換匯。

對於通膨持續升溫，羅瑋在富邦財經趨勢論壇上指出，後續值得關注的焦點包括：物價居高不下，Fed激進手段，明年美國經濟可能陷入衰退，其次，中國大陸經濟放緩，後續中國政府如何推動支持政策，並放寬各項監管措施；第三個焦點是，流動性緊縮加劇金融市場波動，第3季全球金融市場將和第2季相同，隨時有可能因突發性因素而出現較大幅度波動。

股市方面，資金盛宴已告一段落，薪資、原物料價格上漲，壓縮企業獲利成長空間，由於債券殖利率已大致反應央行升息幅度將近8至9成，股市反應程度相對落後，過去兩年「股優於債」態勢即將轉變；第3季起，隨著債券殖利率接近高點，資產配置應逐漸調整至股債平衡。

中長期佈局，羅瑋建議，以未來關鍵產業趨勢，如高速計算、高速傳輸、綠色能源革命、自動化與遠端遙控作為評估基準，並以相關的國家、產業與企業作為主要投資標的，具有前瞻性產業及訂價能力企業值得長期持有。

債市方面，隨著各國央行加速升息，推升短率，使殖利率曲線趨平；而通膨預期及主要買家觀望，使得長端殖利率仍有機會進一步上升，待今年8至9月各國公布7、8月實體經濟數據後，可以更清楚判斷各國經濟前景與央行後續動向，將會是進場佈局的好時機。若2023年全球景氣進一步惡化，長天期政府公債將是投資首選，其次，是高評級的投資等級公司債。