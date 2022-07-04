農委會指定「歐亞水獺」為金門縣推動〈生態服務給付方案〉的執行目標，包括救傷通報、野外攝影都有獎勵金2000元至6萬元可拿。（金門縣政府提供）

金門是珍稀保育類「歐亞水獺」在大陸沿海與台灣地區，唯一仍有野外穩定族群分布的地方。農委會指定這種瀕危物種為金門縣推動〈生態服務給付方案〉的執行目標，包括救傷通報、野外攝影都有獎勵金2000元至6萬元可拿。其中，社區巡護監測給付自即日起至7月15日開放申請。

這項生態服務給付推動方案共規畫3大項目，包含以社區為對象的「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵的「自主通報給付」和通報水獺受傷或死亡的「水獺救傷獎勵金」。

去年度執行以來成效極佳，共計有19個社區參與水獺巡護監測工作，累計近300次巡護作業中，巡守人數超過1500人次，發現水獺蹤跡超過200次，並有14個社區拍攝到水獺活動。

縣府說明，藉由巡護監測機制不僅讓社區民眾主動關心生活周遭環境、採取友善環境的作為，相關調查成果，更可作為未來水獺保育的重要資訊，今年再度獲得農委會肯定，指定以估計數量約1、200隻左右的歐亞水獺為執行重點物種繼續辦理。

建設處指出，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，在社區周遭風水池、溝渠等水獺可能出沒區域若發現棄置網具、水域汙染等破壞水獺棲地和活動環境品質的物件，可通報相關單位或協助處理，每月核發5000元獎勵金（依執行比例發給）。

在巡守範圍內若同意配合縣府，或接受委託架設自動相機，如果拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

另外，民眾若發現水獺危害魚塭或養殖區域，經通報縣府查證屬實，先發給3000元獎勵金，每場域以領取1次為限。民眾若願意配合架設相機監測，在3個月內以自動相機等友善方式，成功拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

民眾若發現傷病的水獺個體，並通報縣府前往救援，經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與5000元獎勵金；另如發現死亡水獺並立即通報縣府，每案也發給最先通報者2000元的通報獎勵金。

有意申請之社區或團體，可檢附基本資料及申請表向縣府申請，申請期限至111年7月15日(五)截止，詳情可洽建設處農林科，082-321254，相關申請文件請於建設處網站下載。