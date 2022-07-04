中央今（4日）宣布宜蘭縣新增491確診者，並新增1名死亡個案，本土累計76180個案例；縣長林姿妙表示，暑假期間出遊民眾多，務必要落實各項防疫行為，也提醒縣民如有呼吸道症狀或感染疑慮，儘快前往篩檢、避免疫情擴散。

根據確診者資料分析，截至昨日為止，宜蘭縣確診的輕症個案為75253人、中症個案為334人、重症個案為114人，分別占確診總數99.41％、0.44％及0.15％；其中，確診後中、重症個案為451人，80歲以上有244人，佔中、重症個案總數54.1％；而死亡個案為153人，80歲以上有107人，佔確診死亡總數70％。

另外，確診後3日內死亡個案為65人，80歲以上有47人，佔確診3日內死亡總數72.3％，且確診後3日內死亡者有81.5％罹患慢性疾病。縣府衛生局表示，高齡者或慢性疾患者，確診後病程發展迅速，預防和治療應並重，也提醒民眾若出現呼吸道症狀或有感染疑慮，務必儘快篩檢、及早治療。

疫情部份，今日新增1名死亡個案，為90歲女性，並未施打過疫苗；該案於6月21日確診，不幸病逝。根據縣府統計，目前死亡確診個案為153人，其中80歲以上長者107人，61人是住宿式長照機構的住民；153人中，有59人未施打疫苗、17人打1劑、20人打2劑、54人打3劑，另有3人打滿4劑；有65位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生79人、教職員工12人，累計共10788位學生、1185位教職員確診。衛生局表示，目前為5至17歲學生服務的第18波疫苗快打站，以及為18歲以上縣民服務的第19波疫苗快打站，已開始提供服務，請未完整施打疫苗的民眾前往施打。