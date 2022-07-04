第14屆海峽論壇月中將在廈門舉辦，今年適逢選舉年，有藍營基層憂心衝擊選情，喊話國民黨主席朱立倫別參與。國民黨台北市長參選人蔣萬安說，對於民間交流，在對等善意下進行互動，也是民眾期待，兩岸還是必須要和平穩定發展。

蔣萬安說，他的立場一直非常清楚，民進黨執政下，中央層級與對岸中斷所有交流與互動，地方政府城市經營交流更顯重要，當然必須在對等尊嚴、相互善意之下進行，未來他當選市長一定盡最大力量，營造所有有利因素，讓雙城論壇繼續辦下去，這是目前大部分市民期待的。

國民黨海峽論壇在即，是否建議黨中央不參與？蔣萬安表示，黨中央當然會有決議，據他了解可能會有視訊、預錄影片辦理，但現在與對岸中斷任何交流，兩岸情勢也不比過去國民黨執政時期，地方政府交流，民眾認為重要，民間的交流，對於民生議題，在對等善意下進行互動、交流，也是民眾期待，兩岸還是必須要和平穩定發展。

近來大陸稱整個台灣海峽都是中國「內海」，蔣萬安強調，中華民國是一個主權獨立國家，不容置疑，對岸也應該認識到現在是分治的事實，當然堅定捍衛主權，絕對堅守得來的民主自由與法治，這是不容退讓的，「我們台灣堅決反對一國兩制，這樣的立場是非常清楚、堅定」。