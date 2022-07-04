2022花蓮全中運復辦，教育部次長兼代理署長林騰蛟（左二）擔任頒獎嘉賓。（體育署提供）

2022年全國中等學校運動會原訂今年4月16日在花蓮登場，無奈受到新冠肺炎疫情延賽，大會時隔76天後重啟賽事，7月1日在花蓮縣復辦第1階段的5個運動種類賽事，約有2千4百多位選手登場，體育署代理署長林騰蛟今天（4日）在花蓮縣政府秘書長饒忠陪同下，逐一到各競賽場館巡視復辦情形，向賽場服務人員（包括單項協會、裁判等所有工作人員）致意，並祝福各縣市選手順利締造佳績。

今年4月國內新冠肺炎疫情各地延燒，教育部尊重花蓮縣政府防疫整體考量所提緊急請求，同意原訂今年4月16日開幕的花蓮全中運延期辦理，經過2022全中運組織委員會第1次臨時會議的討論，決定自7月1日起到7月27日止，採3階段復辦。

復辦的2022花蓮全中運第1階段訂於7月1日至6日進行桌球、羽球、跆拳道（對打）、空手道及輕艇（龍舟）；第2階段訂於7月15日至20日舉辦田徑、游泳、角力、自由車（公路、計時、登山車）及木球；第3階段訂於7月23日至27日復辦體操、軟式網球、拳擊、擊劍及卡巴迪。

林騰蛟表示，今年受到新冠肺炎疫情侵擾，衡酌縣內的防疫量能，需要投入大量人力物力來支持，非常感謝花蓮縣縣長徐榛蔚領導的行政團隊，提升各項防疫準備，讓本屆全中運得以在疫情之中順利復賽，巡視各項賽事場館時，也都能看到花蓮縣政府在防疫工作上各項用心的規劃落實執行，在嚴密的防疫措施之下，確保選手參賽環境的安全，全力來支持選手安心在競技場上創造佳績。