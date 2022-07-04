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研究發現，高度謹慎、心智運作高於一般人，與癌症關聯性較高。（示意圖／Shutterstock）

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性格不僅可能決定命運，更與個人的健康狀況息息相關？根據過往的研究指出，個人若有特定的人格特質，可能將增加日後罹患癌症的風險。《Psychosomatic Medicine》刊載研究即指稱，常見於心理特質理論中的「PSI六大依賴型性格特質」，可能與罹患癌症有關。研究列舉6種特質如下：

1. 理性與反情緒傾向。2. 依賴於退縮的對象，導致情緒表達受抑制。3. 依賴令人不安的對象，產生敵對的感受。4. 依賴既退縮又令人不安的對象，導致在對象搖擺不定的行為中，產生不佳的情緒。5. 自主和自我調節。6. 反社會傾向。

團隊召集14,522名受試者，自1994年起展開約20年的追蹤調查。結果表明，癌症的發生與第1型、第5型人格密切相關。第1型人格與乳癌的發生率呈現正相關；第5型人格則與乳癌、攝護腺癌、大腸癌等癌症無關，並與其他常見癌症 （如肝癌、胰臟癌、口腔癌等）可能有所關連。

研究指出，第1型人格的特點是為了尋求與他人的和諧而不輕易表露情緒，尤其是憤怒。先前學界已表明，過度激烈的情緒反應可能會影響女性荷爾蒙，導致雌激素紊亂，不表露情緒可能是荷爾蒙失調的潛在因子。而5型人格則與男性酗酒行為密切有關，因男性不習慣坦白自身感受，以酗酒或不良嗜好作為情緒宣洩的出口。可能是導致癌症的一大風險。

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近年來，醫學上也愈來愈關注心念、性格與情緒對人體健康的影響。聯青診所倪家珍心理師列舉美國布羅迪博士（Dr. Brodie）的研究說明：布羅迪博士長期進行癌症病人的治療，在臨床工作與癌症病人的自述中發現一些人格特性與壓力源，歸納出 7 種與癌症較相關的特質：

1. 高度謹慎、認真、勤勞、通常心智運作高於一般人。

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2. 過度承擔他人的責任、過於擔心。

3. 深切需要去取悅別人，想要獲取外在認同。

4. 與父母缺乏親密感，以致日後與生活中親近者缺乏親密感。

5. 內心長期壓抑著憤怒等有害情緒。

6. 無法適當排解壓力，可能過往曾遇過創傷事件。

7. 無法表達、解決的問題，可能童年有陰影，但自身不一定有意識。

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若有上述表列的性格特質，倪家珍建議，由於性格是長時間的積累，第一步要先學會認知自己的情緒，可為自己建立「愉快事件簿」與「不愉快事件簿」，練習用2週的時間每天紀錄 2～3 個愉快或不愉快的時刻，藉此了解自身情緒反應。

第二步是安定自己的心、學習調節負面情緒，可藉由動、靜態活動，觀察自己的心如何浮動與平穩下來，找到讓自己的興趣。靜坐、走路、瑜珈，或去大自然走走，有助釋放壓抑。最後，可練習每天對鏡子大笑三聲，笑會牽動臉部神經，讓人放鬆。

本文經授權轉自：潮健康太勤勞、缺乏認同、壓抑情緒都與罹癌有關？ 心理師揭7大「癌症性格」