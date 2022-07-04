台中市衛生局呼籲兒童確診如出現高燒達41度、全身抽搐、嘔吐、昏睡以及意識不清一定要趕快送醫。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市副市長令狐榮達表示，台中市今(4)日新增3217例本土個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

這波新冠疫情，台中出現首例兒童死亡個案！台中市今(4)日新增3217例本土個案，並新增13例死亡個案，其中有1名1歲4個月大女童，6月30日發燒，家人用快篩發現其確診，卻仍高燒到41、42度合併全身抽搐，經送醫診斷已是腦幹腦炎，7月1日不幸身亡。

台中市副市長令狐榮達表示，台中疫情從這三天的趨勢來看，周六7月2日新增4952例，較上周減少18.5％；昨日7月3日新增4448例，較上周減少19.4％；到今天新增3217例本土個案，較上周一6月27日4008例下降19.74％，顯示台中逐漸脫離高原期，疫情逐漸趨緩，且已連續兩日讓出全台確診冠軍王寶座。

唯，雖確診人數緩步下樓梯，但台中市仍傳出今年以來首例兒童死亡個案；衛生局副局長陳麗娟指出，中央也公布台中市新增13例死亡個案，年齡層從1歲到92歲，其中12例有慢性病及癌症病史，9例未接種過疫苗，死因皆為呼吸衰竭、敗血性休克合併新冠肺炎感染。

其中最年輕的是1歲4個月大女童，其家人先確診，她在6月30日被家人發現發燒，使用家用快篩為陽性，因持續高燒41度、42度以及出現抽搐等症狀，緊急送醫已呼吸衰竭、插管並收治在加護病房搶救，診斷為腦幹腦炎，使用抗病毒藥物、抗生素治療仍無效，於7月1日死亡。

陳麗娟也呼籲，兒童確診後只要出現高燒達41度、步態不穏、全身抽搐、嘔吐、昏睡以及意識不清等症狀，請家屬自駕或撥119儘速前往急救責任醫院就醫。