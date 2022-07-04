田定豐希望透過頌缽音療，解決人們的壓力及焦慮。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐希望透過頌缽音療，解決人們的壓力及焦慮。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐希望透過頌缽音療，解決人們的壓力及焦慮。（唱戲世界娛樂提供）

黃鶯鶯送花祝賀。（唱戲世界娛樂提供）

音樂人田定豐去年取得頌缽音療師證書後，和靈氣療癒師朝朝共同設計「沐心流能量淨化重整系統」，希望解決人們在疫情下面對的壓力和焦慮。田定豐的「初心苑」今（4日）舉辦開幕記者會，黃鶯鶯送上花與金句「不忘初心，活出真實自己」，讓田定豐很感動，吳克群則以電話連線獻上祝福，並和大家分享自己上次給田定豐做療程的體驗，就像是給身體的骨頭跟肌肉做了馬殺雞一樣，也像在海上漂浮冥想放鬆了自己的身心靈，療程時不知不覺沈睡一個小時。

田定豐擁有20多年流行音樂產業的經驗，深知音樂的對人們情緒有直接影響，於是自身投入頌缽的學習，發現聲音不止能影響情緒，還可以透過振動頻率改變現代人面臨的各種問題。田定豐表示：「以前做流行音樂時，我們都知道什麼樣的音樂設計可以在市場上，傳遞給聽眾情緒上快樂或者悲傷的出口。」在接觸頌缽這項樂器後，更發現音樂不止影響情緒。頌缽能發出的聲波頻率，特別是人耳幾乎無法辨識的高頻泛音（Overtones），可以直接繞過人的意識而直接和大腦溝通。