台北市第19期新冠肺炎疫苗接種登記系統將於5、6日上午9時至下午5時開放預約，接種日期為7月11日至17日，本次新增Novavax疫苗提供2萬5762名額，提供18歲以上成人預約，其他疫苗種類包含兒童BNT疫苗、兒童莫德納疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端疫苗。

衛生局表示，本次預約平台共計提供5萬6777名額，其中兒童BNT提供5750名額、兒童莫德納1530名額，符合資格民眾踴躍預約接種，另台北市合約醫院仍有開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息歡迎民眾可查閱北市疫苗接種訊息網址：https：／／reurl.cc／o1Y8Vv。

衛生局指出，7月8日起，台北市開設Novavax疫苗合約醫院特別門診5家，包含台大、台北長庚、博仁、中心綜合醫院、聯合醫院忠孝院區，合計提供1380個接種名額，7月11日至17日擴充至22家醫院，合計提供1萬2460個接種名額，自今日起醫院陸續開放院內預約系統，民眾可逕洽醫院預約管道掛號。

衛生局說明，Novavax疫苗，屬於次單位蛋白疫苗，副作用較少，主要提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5 ml，Novavax疫苗可與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用，民眾可依需求依照接種期程，選擇劑別接種。

北市衛生局再次提醒，預約系統不檢核接種資格，請民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，原住民請帶相關身分證明文件，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，方可提供施打。