雲林縣政府規畫箔子寮漁港景觀跨橋與產業園區，帶動雲林西海岸發展。（張朝欣攝）

雲林縣政府為發展西部沿海地區，規畫在四湖鄉箔子寮漁港興建景觀跨橋，4日雲林縣長張麗善偕建築師廖偉立等人前往會勘，景觀跨橋經費約6500萬元，將從漁港凸堤處跨越港區，周邊還有夢幻沙灘與森林祕境，配合24公頃產業園區，打造兼具產業與觀光的多元化漁港。

箔子寮漁港於1976年開港啟用，全盛時期來自全台的寄港漁船達5、600艘，曾是雲林最大漁港，但因港區與航道淤沙問題已沒落20餘年，雲林縣政府為重現漁港榮景，展開一連串規畫，今年5月將周邊24公頃工商住宅區轉變為產業專區，4日會勘港區景觀跨橋計畫。

張麗善表示，為開發箔子寮漁港，縣府已先進行港區環境清理，將漁業廢棄物清理乾淨，未來將打造1處觀光休閒景點，因此邀建築師廖偉立進行景觀跨橋規畫會勘，配合周邊的夢幻沙灘與森林祕境，吸引遊客來此觀賞國境之西的海洋與夕陽，帶動箔子寮漁港甚至整個四湖鄉、雲林西海岸的發展。

雲林區漁會總幹事林傳育說，箔子寮漁港已消沈2、30年了，失去許多進步的機會，張麗善縣長對漁業非常關心，因此他一提出漁港改善計畫，馬上到場會勘，希望藉由這個計畫，讓全台民眾都知道箔子寮漁港之美。

縣城鄉發展處處長林長造指出，24公頃的產業園區已完成規畫，今年9月左右將開始標售，引進產業之外還要發展觀光，產業與觀光一定要聯結，透過景觀跨橋、夢幻沙灘、森林祕境的陸續打造，讓箔子寮漁港全面性的活化。