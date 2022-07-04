在公用事業股推升之下，日本股市周一收漲。在日本迎來七月前所未有的熱浪侵襲之際，百貨公司股票表現最差。

整體來說，人們普篇擔心全球經濟放緩，投資信心仍低迷。周一適逢美國獨立紀念日，美股將休市一天，也讓交易活動有所放緩。 日本一位股市交易員表示。由於美股休市，看見觀望氣氛，股市價格波動也受限。

周一日經225指數收漲218.19點或0.84%，為26153.81點。東證一部指數升24.67點或1.34%，為1869.71點。日經225個成分股中，有179檔股票出現上漲。

公用事業股升4.11%，為表現最好的板塊。東京電力控股升12.95%。

三菱重工收漲3.98%；該公司在上周總共跌了5.21%。

軟銀集團升2.96；而軟銀在上周跌了6%。

據報導，軟銀集團所屬的Fortress投資集團在上周末出價2000多億日圓(約14.7億美元)，收購了Seven & I控股虧損連連的Sogo西武百貨公司。

百貨公司擁有者J. Front Retailing收跌5.63%；該公司在上周五收盤後，公布了其擁有的大丸百貨和松阪百貨的銷售數據。

三越伊勢丹百貨跌4.24%。高島屋百貨股價也下跌2.28%。

電信商KDDI跌1.67%；該行動電系營運商在上周末出現廣泛的大當機，致使早盤一度重挫3.9%。