「台北老房子生活-與你蕉朋友」特展將於7月5日到10月30日於台北探索館展覽，2樓展區呈現食、茶、書、藝四種主題的老房子新生活。（張芷瑜攝）

走入歷史，認識台北老房子的前世今生，「台北老房子生活-與你蕉朋友」特展將於7月5日到10月30日於台北探索館展覽，觀傳局與原創插畫家「BaNAna阿蕉」合作，透過插畫帶領大家體驗老房子新生活，展場也有屋主原始照片，拼湊出那些年的故事。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北有超過400棟老房子，每棟都有歷史故事，要靠政府力量整修得花很多經費，所以北市2013年推出、2017年更新為「老房子文化運動2.0」，讓民間企業也可投入修復行列。

蔡炳坤說明，交給民間整修後不僅可以留存老房子故事，還可做複合式使用，包括餐廳、茶館、書局等種形式，整修費還可抵租金、房屋稅、地價稅，目前已有16處營運，預計今年年底會達22處。

觀傳局表示，「台北老房子生活-與你蕉朋友」特展，在台北探索館1樓與2樓展出，民眾可免費入場，每個樓層都有互動裝置，1樓規畫復古有趣的「跳房子」遊戲，可透過遊戲看到老房子修復過程。

觀傳局說明，2樓展區則呈現食、茶、書、藝四種主題的老房子新生活，跟著童趣插畫還有光雕投影、AR濾鏡體驗，帶大家體驗台北的迷人生活，此外，台北市政府西大門也打造限定的「BaNAna阿蕉•老房子」插畫主題打卡拍照區，感受老房子生活情調。

觀傳局長劉奕霆指出，除了展示15處成功修復並經營中的案例，為讓民眾充分感受老房子新樣貌，還打造日式庭園風景與美軍宿舍群等多元主題，並有和室塌塌米茶席光雕體驗區，以及5場主題體驗活動，帶大家前往老房子一探究竟。

觀傳局表示，特展還推出「與你蕉朋友-老房子拍照機」活動，前往2樓特展廳完成指定任務，即可獲得限定「安心蕉遊！防疫隨身香皂片」1份，每日數量有限，送完為止。此外，更加碼推出8款限量「阿蕉X老房子特展紀念明信片」供民眾免費索取。