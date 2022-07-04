第33屆金曲獎頒獎典禮於前天(7/2)圓滿落幕，除了得獎名單引發討論外，典禮中的表演節目也是關注焦點，其中，歌手林宥嘉重新詮釋兒時記憶組曲，演出受到一致好評，而他接下這個任務，還有另一個人受惠，那就是老婆丁文琪，她今天特地po文，貼出哭臉符號，透露因為老公的關係，跟自己的偶像重逢了。

林宥嘉擔任本屆金曲獎的演出嘉賓，給眾人帶來一記回憶殺，其中，他演唱了范曉萱金曲〈稍息立正站好〉和〈豆豆龍〉，讓眾多七年級觀眾直呼太有感覺，而這個工作，也讓老婆丁文琪感恩不已，她今天特地在IG發文，吐露：「因為先生金曲的表演，我跟偶像相隔20年又重逢了」。

丁文琪因為老公的關係，跟偶像范曉萱睽違20年再度聯繫上。(中時資料照片)

原來因為金曲獎及林宥嘉的關係，丁文琪得以跟范曉萱睽違多年再度聯繫上，她透露一直將范曉萱視為偶像，在金曲獎後，手機收到了一封驚喜的訊息，「偶像傳了訊息給手機裡一個不確定是不是那個Kiki的Kiki，而我的手機裡竟然也一直有一個萱萱，久到我根本不記得是哪一個萱萱了」。

兩人問候了彼此，這一估量，距離上一次有聯繫，竟已是20年前了，「我從一個給偶像配唱會緊張發抖的高中生歌手，變成2個孩子的媽媽了。而偶像永遠都是偶像，真好」，范曉萱還請丁文琪跟林宥嘉轉達謝意，她也回傳了孩子唱〈豆豆龍〉的影片過去，表示一家都愛范曉萱。

丁文琪笑呼如今有了年歲，跟偶像可以更坦然示愛，也說這回因緣際會下跟范曉萱重逢，真是太幸福了，「我一輩子都愛范曉萱，嫁對老公了，耶～」，還開玩笑說，她這個故事是在告訴大家「手機號碼真的不能隨便換」。