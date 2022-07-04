大台中轉運中心完工後不僅是公共運輸樞紐，也將是東區指標性建築，改變舊城區景觀。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市中山路上的雅文齋印舖，是市府補助街區活化再生第一件完工的案例。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

「台灣好行─台中時尚城中城線，是台中市內第一條舊城區路線，引領旅客看到現代與傳統的不同風貌。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市中區火車站商圈曾是台中市舊市區、繁榮重鎮，但隨著消費習慣改變、商圈轉移，商機不再；近年台中市政府透過交通建設、公車路線調整和老舊街區的門面整頓，多管齊下要讓舊城區改頭換面。

交通局長葉昭甫表示，隨著總經費達19億元的大台中轉運中心已開工、台中第1條台灣好行上路，民間業者也看好舊市區發展，火車站前的國際級李方艾美酒店即將試營運，地方上都期待中區、西區、東區等地「重修舊好」，3年多來蓄積的力量大爆發，重啟台中經濟的火車頭。

葉昭甫表示，台中市長盧秀燕上任後，積極帶動中區商業機能復甦，大台中轉運中心6月24日開工，象徵台中門戶計畫起航，預計2025年9月下旬完工，活化舊市區，紓緩站前交通。大台中轉運中心整合銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」，保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性，成為東區指標建築，也是扭轉舊城區發展的交通樞紐。

東區干城里長張碧芝指出，十多年來政商中心逐漸移轉到西屯區，以往黃金地段的舊市區許多店家外流，最主要關鍵問題之一，就是停車不方便；未來大台中轉運中心可解決停車困擾，東區帝國糖廠改頭換面，還有站前秀泰影城，建國市場遷建、日本三井投資LaLaport商城，串聯觀光資源及商場，地方都希望舊市區發展有翻轉機會。

為吸引遊客重返舊市區，由原11路綠能街車轉型上路的「台灣好行-台中時尚城中城線」，是市府觀光旅遊局推動的台中市第1條台灣好行路線，從中區出發，繞行東、西區及北區，引領旅客體驗時尚與懷舊氛圍，後疫情時代來臨，民眾出遊機會增加，將帶動人潮與商機。

都發局長黃文彬強調，針對台中火車站周邊老舊街區，市府特別編列2000萬元補助經費，用誠意與創意吸引老店家響應，重新修繕建物本體及外部環境與室內裝修，維持老舊街屋外部景觀，保存原建築風貌特色，室內重新設計裝修後更新老屋使用機能，促進街區產業經濟再生。其中，首件完工案例是位於台中市中山路的「雅文齋印舖」，透過「修舊如舊」、「重修舊好」的整修精神，保留木造房屋的歷史氛圍，重現風華。

中區區長林忠訓表示，中區一直在等時機，市長盧秀燕為舊市區打拚的成果已逐漸展現。興中立體停車場去年1月動工，預計明年下半年完工啟用，加上今年推廣地方創生有成，還榮獲「台灣城鎮品牌獎」銀獎，且五星級的台中李方艾美酒店將試營運，顯示多數人看好台中舊城區的觀光發展。

林忠訓認為，舊市區在疫情下力拚逆勢成長，文創旅店及特色商家進駐，增加很多新亮點，如熄燈22年後的中央書局在原址重新與台中市民見面，宮原眼科、第四信用合作社的冰品為觀光客朝聖景點，很多業者不放棄舊市區，願意多付出一點心力，由點線串連成面，就是活化城市契機，市府重大建設陸續開工、完工，翻轉舊城區，創造區域新經濟。