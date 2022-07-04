新北市府近年積極營造「板橋府中美學示範基地」計畫，經發局即日起至7月27日求「亮點美學店家」及「友善店家」，希望增強府中美學意象，總獎金上看25萬元。（經發局提供）

新北市府近年積極營造「板橋府中美學示範基地」計畫，今年獲得中央補助推動，除了協助店家導入行動支付、擴大舉辦府中萬聖節，經發局即日起至7月27日也徵求「亮點美學店家」及「友善店家」，希望增強府中美學意象，帶動地方生機，總獎金上看25萬元。

新北市2020年進行雙軸三廣場環境改善計畫，希望改善捷運板橋站至府中站之間的通行環境，帶動商圈人潮。經發局長何怡明表示，府中商圈匯集板橋慈惠宮、板橋接雲寺、林本源園邸等歷史文化建物，且又位在重要交通樞紐地帶，融合新舊文化，串連歷史、流行時尚等元素，為極富特色的複合式商圈，為了吸引更多民眾駐足消費，市府推出「亮點美學店家」及「友善店家」徵選活動。

何怡明說，「亮點美學店家」活動將募集30家具有在地特色、獨特性和環境美化等店家，邀請評審對產品、文化、環境、服務四大面向評分，同時開放網路票選，8月底將在來趣新北金發局、板橋府中商圈臉書粉絲專頁及活動網站公告結果，店家最高可獲得6萬元獎金，希望刺激店家自我改造，打造整體環境美感。

另外，「友善店家」則以服務品質為主要考量，著重在「語言友善」、「科技友善」、「多元友善」、「環境友善」、「入店友善」5大類、20項友善服務項目，希望建立商圈友善服務典範，提升消費者消費意願，促進府中商圈整體經濟發展，有關資訊將放在「府中商圈街區營造活動網站」(wefuzhong.com.tw)，供民眾查詢。