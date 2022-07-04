中央4日公布新竹縣新增599例確診案例，分別為302名男性和297名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下114人、65歲以上68人，多集中18至64歲青壯年佔6成6。目前新竹縣居家隔離938人，居家照護列管人數6539人，累計確診人數97576人。

確診者分布為竹北市172例、竹東鎮105例、湖口鄉119例、新豐鄉71例、新埔鎮19例、關西鎮21例、芎林鄉22例、橫山鄉16例、寶山鄉15例、北埔鄉16例、峨眉鄉4例、尖石鄉18例、五峰鄉1例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局統計，截至3日為止，新竹縣第1劑接種率92.48％、第2劑82.8％、第3劑66.73％、第4劑2.54％。65歲以上長者第1劑接種率83.4％、第2劑79.5％、第3劑68.4％，第4劑14.29％，已提供多元接種管道方便民眾接種疫苗，請民眾多加利用、完整接種疫苗、提升保護力。

新竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068