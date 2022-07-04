苗栗縣長徐耀昌與店家創辦人葉芝君交談甚歡。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

徐耀昌化身為一日麵包師。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣縣長徐耀昌4日特地走訪苗栗市的「咖特思烘焙」，跟著苗栗青年葉芝君與黃紹樺一同體驗麵包製作，擔任「一日烘焙師」，過程中，青年葉芝君更分享一路從台中打拚到返鄉苗栗創業的心得，藉此鼓勵更多年輕世代返鄉創業、就業實踐夢想。

「咖特思烘焙」坐落於高樓林立的苗栗市正發路上，創辦人葉芝君原先是在台中一人打拚，為了完成開設麵包店的夢想，串連了來自不同領域，擁有各自專長的4位夥伴，在去年2021年回鄉共同成立「咖特思烘焙」。

咖啡杯上承載著烘焙坊的麵包與咖啡豆，形象就像一盆可愛的仙人掌，而這個植物的英文單字結尾剛好是cact＂I＂、cact＂U＂、cact＂US＂，傳神的表達「我＋你=我們」的合作理念，這也是店名Kaktus咖特思的由來。

葉芝君提到，「咖特思烘焙」的經營理念，就如同咖啡搭配麵包一樣，說來簡單但每個環節都必須注重，店內主打生吐司、鹽可頌、麵包超人造型菓子麵包等各式產品，堅持使用天然原料，如法國愛樂微鮮奶油、澳洲袋鼠乳酪、日本第三大昭和麵粉、比利時鹽之花及自家培養酵母等。

店裡獨具特色的2樓用餐空間，更是縣內少見的複合式用餐環境，在座位數、空間規劃、氣氛設計上都相當講究，也因此，葉芝君把2樓取名為「城市客廳」，發想自歐洲沙龍聚會的概念，讓民眾可以在此喝咖啡聊天，就像待在自家的客廳一樣。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，葉芝君打造的麵包店獨具質感，也成功在苗栗市打造不一樣的早午餐文化，結合麵包店、咖啡及輕午餐，開創新風貌，來這邊享受一頓簡單又不失質感的早餐，一口香醇咖啡配一口美味麵包，時尚與雅緻兼具！歡迎大家閒暇時不妨到「咖特思烘焙」，感受「城市客廳」的獨特魅力